24 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 33 bin 985 kişi iyileşirken, 254 kişi daha vefat etti.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." ifadeleriyle paylaştı.