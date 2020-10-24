24 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugün 69 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2091 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1573 kişi sağlığına kavşurken 69 kişi vefat etti.

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." notuyla yaptı.