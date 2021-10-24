24 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 792 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 195 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 792

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: AŞILI OLANLARIN HASTALIĞI GENELLİKLE HAFİF GEÇİRDİĞİNİ BİLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 115 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 164 bin 675, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 100 bin 346, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 960 bin 33 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 255 bin 712.