24 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

24 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 24 Eylül Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,80 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,80 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

24 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dün 8,80 lira ile rekor tazeleyen dolar/TL, 24 Eylül sabahında 8,76 lira bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,7661 lira, satış fiyatı 8,7705 liradan el değiştiriyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,2850 lira alış fiyatı, 10,3009 lira satış fiyatı seviyesinde işlem görüyor.