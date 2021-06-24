24 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

24 Haziran, Miladi takvime göre yılın 175. (artık yıllarda 176.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 190 gün vardır.

Peki 24 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1441 - İngiltere Kralı VI. Henry, Eton Koleji'ni kurdu.

1542 - İspanyol kâşif Francisco de Orellana, Güney Amerika'da Amazon nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını, Hükümdarı Şarlken'e "kadın savaşçılar" olarak tanımladığı için, bu nehre "Kadın Savaşçı (Amazon)" ismi verildi.

1645 - İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı Ordusu, Girit adasına çıktı.

1859 - Solferino Muharebesi: Avusturya İmparatorluğu, Fransa ve Sardinya Krallığı ittifakına karşı yaptığı savaşı kaybetti. Bu savaşı izleyen İsviçreli iş adamı Jean Henry Dunant, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kuruluş sürecini başlattı.

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapılması kararını aldı.

1901 - Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi.

1910 - Japonya, Kore'yi istila etti.

1916 - I. Dünya Savaşı: Somme Muharebesi, Fransa'daki Alman hatlarına yapılan ve bir hafta sürecek topçu ateşi ile başladı.

1917 - Halep'te, Enver Paşa'nın Başkanlığında Türk ve Alman komutanlarının katılımıyla (Mustafa Kemal Paşa dahil) yapılan toplantıda, General Falkenhein'ın Komutanlığı'nda "Yıldırım Ordular Grubu" kurulması kararlaştırıldı.

1935 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edildi.

1936 - Türkiye millî basketbol takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı, 49-12 galip geldi.

1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1945 - Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini kutlamak amacıyla Kızıl Meydan'da Geçit Töreni düzenlendi.

1947 - Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı.

1961 - Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış ve özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

1967 - İstanbul'da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.

1973 - 90 yaşındaki Eamon de Valera, İrlanda Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

1976 - 13. Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film Ödülü"nü, yönetmen Atıf Yılmaz’ın Deli Yusuf filmi aldı.

1982 - 44 sanıklı Barış Derneği davası başladı.

1983 - Yaser Arafat'ın Şam'a girişi yasaklandı.

1983 - Uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile Dünya'ya döndü.

1989 - Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Bulgaristan'ı Telin Mitingi"nde protesto edildi.

1992 - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2001 - Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Zihinsel Engelliler Millî Takımı şampiyon oldu.

DOĞUMLAR

1491 - VIII. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1547)

1542 - Haçlı Yuhanna, İspanyol Karmelit rahibi, mistik (ö. 1591)

1788 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (ö. 1854)

1806 - Julius von Leypold, Alman ressam (ö. 1874)

1842 - Ambrose Bierce, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1914)

1852 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (ö. 1918)

1883 - Victor Francis Hess, Avusturyalı-Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1964)

1890 - Milunka Savić, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (ö. 1973)

1895 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (ö. 1983)

1895 - Robert von Ranke Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (ö. 1985)

1900 - Raphael Lemkin, Polonyalı avukat (ö. 1959)

1905 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (ö. 1985)

1906 - Pierre Fournier, Fransız çellist (ö. 1986)

1911 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (ö. 2011)

1912 - Mary Wesley, İngiliz yazar (ö. 2002)

1917 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (ö. 2015)

1921 - Gerhard Sommer, Alman asker

1923 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş adamı (ö. 2020)

1924 - Kurt Furgler, İsviçreli politikacı (ö. 2008)

1930 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (ö. 2010)

1934 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakemi (ö. 2013)

1935 - Juan Bautista Agüero, Paraguaylı eski millî futbolcu (ö. 1935)

1938 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi ve Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2000)

1938 - Lawrence Block, Amerikalı yazar

1939 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (ö. 1967)

1941 - Erkin Koray, Türk müzisyen

1941 - Julia Kristiva, Bulgar-Fransız edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof

1942 - Mick Fleetwood, İngiliz müzisyen ve aktör (Fleetwood Mac)

1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi

1944 - Jeff Beck, İngiliz müzisyen

1947 - Peter Weller, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1949 - John Illsey, İngiliz müzisyen

1953 - Garry Shider, Amerikalı müzisyen ve gitarist (ö. 2010)

1955 - Sadi Güven, Türk hâkim

1957 - Angela Roy, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni

1960 - Siedah Garrett, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı

1961 - Iain Glen, İskoç sinema ve tiyatro oyuncusu

1962 - Christine Neubauer, Alman oyuncu ve sunucu

1962 - Gökhan Hotamışlıgil, Türk akademisyen ve tıp doktoru

1964 - Can Doğan, Türk tiyatro sanatçısı

1964 - Serap Aksoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1967 - Richard Kruspe, Alman müzisyen

1968 - Boris Gelfand, İsraili büyük satranç ustası ve satranç yazarı

1969 - Sissel Kyrkjebø, Norveçli soprano

1972 - Robbie McEwen, Emekli Avustralyalı yol bisikleti yarışçısı

1973 - Alexander Beyer, Alman oyuncu

1973 - Onur Ünlü, Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu

1974 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel boksör (ö. 2015)

1977 - Francine Jordi, İsviçreli şarkıcı

1978 - Juan Román Riquelme, Arjantinli futbolcu

1978 - Emppu Vuorinen, Fin müzisyen ve söz yazarı

1980 - Cicinho, Brezilyalı oyuncu

1980 - Minka Kelly, Amerikalı oyuncu

1982 - Joanna Kulig, Polonyalı kadın sinema ve dizi oyuncusu

1986 - Harrison Afful, Ganalı futbolcu

1986 - Solange Knowles, Amerikalı dansçı, şarkıcı, ve Beyonce Knowles'ın kız kardeşi

1987 - LiSA, Japon şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Lionel Messi, Arjantinli futbolcu

1988 - Micah Richards, İngiliz futbolcu

1990 - Richard Sukuta-Pasu, Alman futbolcu

1992 - David Alaba, Avusturyalı millî futbolcu

1992 - Isaac Kiese Thelin, İsveçli millî futbolcu

2000 - Nehuén Pérez, Arjantinli futbolcu

ÖLÜMLER