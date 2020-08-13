24 Haziran seçimlerinde CHP'nin gitmediği sandıklar

24 Haziran'da CHP'nin 13 bin sandığı boş bıraktığını söyleyen Muharrem İnce'nin YSK'dan aldığı sandık kurulu verileri ortaya çıktı.

Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı söylentilerinin ardından bugün gerekli açıklamaları yapacağını söylemişti.

Kameraların karşısına geçen İnce, "Konuşma sırası bende" diyerek CHP'yi adeta bombaladı.

24 Haziran seçimleri öncesinde, partisinin kendisini yalnız bırakmasının yanında, seçimi kazanamaması için elinden geleni yaptığını söyleyen İnce, seçim günü de sandıkların boş kaldığını ileri sürdü.

24 Haziran gecesi ortadan kaybolmasını buna bağlayan İnce, " 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok, 4 milyon oy yapar bu." dedi.

YSK'YA DİLEKÇE VERİP SAYILARI İSTEDİ

İnce'nin 13 bin sandık verisini de Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) aldığı ortaya çıktı.

Muharrem İnce, 4 Ağustos'ta YSK'ya, 24 Haziran'da hangi partinin kaç sandıkta temsilci bulundurduğunu öğrenmek için dilekçe verdi.

YSK'dan İnce'ye verilen cevaba ulaşan gazeteci İsmail Saymaz resmi yazışmayı Twitter hesabından paylaştı.





7 BİN SANDIK İÇİN BAŞVURMADI, 13 BİN SANDIĞA GİTMEDİ

YSK verilerine göre CHP, 24 Haziran'da, toplam 181 bin 787 sandık için 175 bin 661 başvuru yaptı. Fakat, CHP'li gözlemcilerin görev yaptığı toplam sandık sayısı 168 bin 962 oldu.

Verilere göre, CHP, görev başvurusu yaptığı 5 bin 570 sandığa gitmezken toplam 12 bin 825 sandığı boş bıraktı. 7 bin 255 sandık için hiç başvuru yapılmadı.