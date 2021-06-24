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    24 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.06.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 19:49
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    24 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA 5 BİN 703

    Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 498 semptomlu hasta belirlendi.

    59 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 846 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 417 oldu.

    24 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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