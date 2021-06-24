24 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.

GÜNLÜK VAKA 5 BİN 703

Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 498 semptomlu hasta belirlendi.

59 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 846 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 417 oldu.