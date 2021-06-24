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24 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 24.06.2021 - 19:36
- Güncelleme : 24.06.2021 - 19:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.
GÜNLÜK VAKA 5 BİN 703
Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 498 semptomlu hasta belirlendi.
59 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 846 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 417 oldu.