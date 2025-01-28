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AA

Güvenlik güçleri tüm terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor.

Bu kapsamda şafak vaktinde 24 ilde eş zamanlı operasyon vardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde yürütülen Gürz-41 ve Gürz-42 operasyonlarında 100 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma komutanlıklarınca, aralarında İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 24 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 100 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğinin, terör örgütüne finans sağladığının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığının tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlar sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bilgisini verdi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİMİZ..."

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: