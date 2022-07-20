24 ilde ucuz TOKİ konutları! TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?

24 ilde ucuz TOKİ konutları! TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TOKİ ucuz konut başvuruları başladı. Binlerce dar gelirli vatandaş, TOKİ başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

TOKİ, dar gelirli vatandaşlara düşük bütçeli taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor.

TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurulara ilişkin detayları araştırıyor.

Binlerce kişi, ev sahibi olmak için sıraya girmiş durumda.

3 binden fazla konut kura sitemi ve 240 ay taksit imkanıyla dar ve orta gelirli vatandaşlar ilk defa ev sahibi olabilecekler.

TOKİ başvuru şartları ile birlikte kimlerin TOKİ ucuz konut projesinden yararlanabileceği belirlendi.

Buna göre, daha önce ev sahibi olmuş vatandaşlar bu projeden yararlanamıyor.

Bunun dışında "TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek, başvuru nasıl yapılır?" soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, TOKİ başvuru nereden ve nasıl yapılır?

İşte detaylar...

TOKİ ucuz konut başvuruları 24 il için başladı ve daha sonra kura işlemleri gerçekleşecek.

Başvurular, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlladı.

TOKİ sosyal konut başvuruları 4 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek.

Başvuru ödeme koşulları

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte.

Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.