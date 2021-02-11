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    İzmirliler Kordon'a akın etti

    Güzel havayı fırsat bilerek sahillere giden vatandaşlar, koronavirüsü unuttu.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 18:42
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 18:45
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    İzmirliler Kordon'a akın etti

    İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneş açtı, hava sıcaklığı yükseldi.

    Güneşi gören İzmir halkı ise salgını dikkate almayarak Kordon sahiline koştu.

    SALGIN TEDBİRLERİ UNUTULDU

    Gencinden yaşlısına birçok kişi çimler ile sahil kenarında oturarak vakit geçirdi. Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle, zaman zaman sosyal mesafe ile maske kuralı da hiçe sayıldı.

    Vaka sayılarındaki düşüşün durmasına rağmen pandemiye aldırış etmeyen vatandaşlar, bisiklete binmeyi ve oltayla balık tutmayı da ihmal etmedi.

    Ortaya çıkan görüntü, salgın öncesi günleri aratmadı.

    İzmirliler Kordon'a akın etti

    İzmirliler Kordon a akın etti #1

    İzmirliler Kordon a akın etti #2

    İzmirliler Kordon a akın etti #3

    İzmirliler Kordon a akın etti #4

    İzmirliler Kordon a akın etti #5

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