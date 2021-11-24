24 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

24 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 24 Kasım Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün gününü 12,72 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 12,72 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

24 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 13,1540 liradan, euro ise 14,7870 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 13,1520 liradan alınan dolar, 13,1540 liradan, 14,7850 liradan alınan euro ise 14,7870 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 12,37 liradan, euro ise 13,92 liradan satılmıştı.