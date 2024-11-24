24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hikayesi

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Tarihler 24 Kasım 1928...

Cumhuriyet yeni kurulmuş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan çıkıp harap bir ülkeyi yeniden ayaklandırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürüyor.

Elbette toplumun en önemli yapı taşlarından olan eğitim de Atatürk'ün üzerinde sıkıca durduğu bir konu...

Bu vesileyle yaptığı birçok yenilik ve elbette akıllara kazınan sözü her şeyi anlatıyor.

"Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır."

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. İşte bu özel gün ile ilgili merak edilenler...

"MİLLET MEKTEPLERİ BAŞÖĞRETMENLİĞİ"

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor.

Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

1981'DE KUTLANMASINA KARAR VERİLDİ

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

PEK ÇOK ÜLKEDE 5 EKİM OLARAK KUTLANIYOR

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü, UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın" sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni" oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

PEK ÇOK ARAP ÜLKESİ 28 ŞUBAT'TA KUTLUYOR

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.