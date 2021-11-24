24 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 592 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 592

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıkarken, 175 kişi ise hayatını kaybetti.,

"COVİD-19'U YOK SAYAMAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 200 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 119 bin 518, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 192 bin 722, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 11 bin 532 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 726 bin 75.