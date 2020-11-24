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    24 Kasım Türkiye'de koronavirüste güncel tablo

    24 Kasım Türkiye'de koronavirüste güncel tablo

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 161 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 19:43
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 20:49
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 7 bin 381 yeni hasta daha tespit edildi.

    Tedavi altındaki 3 bin 678 kişi iyileşirken 161 kişi vefat etti.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ 4543'E ULAŞTI"

    Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." notuyla yaptı.

    24 Kasım Türkiye de koronavirüste güncel tablo #1

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