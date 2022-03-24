24 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 894 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 77 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 16 BİN 894

Buna göre, son 24 saatte 298 bin 461 koronavirüs testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 553 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,31

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,31 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 765 bin 818, 2'nci dozda 52 milyon 950 bin 698 ve 3'üncü dozda 27 milyon 551 bin 25 olmak üzere toplam 146 milyon 675 bin 886 aşı uygulandı.