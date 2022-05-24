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    24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 24 Mayıs Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 24.05.2022 - 09:30
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    24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 24 Mayıs Salı 2022 piyasalardaki son durum...

    24 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

    İHA'nın haberine göre; Dolar 15,9770 liradan, euro ise 17,0430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 15,9750 liradan alınan dolar 15,9770 liradan, 17,0410 liradan alınan euro ise 17,0430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 15,84 liradan, euro ise 16,88 liradan satılmıştı.


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