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    24 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    24 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.05.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 20:24
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİN 523

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 702 semptomlu hasta belirlendi.

    178 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 178 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 446 oldu.

    24 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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