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24 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 24.05.2021 - 19:56
- Güncelleme : 24.05.2021 - 20:24
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİN 523
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 702 semptomlu hasta belirlendi.
178 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 178 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 446 oldu.