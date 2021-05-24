24 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİN 523

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 702 semptomlu hasta belirlendi.

178 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 3 kişi sağlığına kavuşurken, 178 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 446 oldu.