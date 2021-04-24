24 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu

Bugün açıklanan koronavirüs tablosuna göre 339 kişi hayatını kaybetti, 40.596 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 40 BİNE DÜŞTÜ

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 905 semptomlu hasta belirlendi.

339 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 297 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 011 oldu.