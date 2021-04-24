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24 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu
Bugün açıklanan koronavirüs tablosuna göre 339 kişi hayatını kaybetti, 40.596 yeni vaka tespit edildi.
- AA
- 24.04.2021 - 19:21
- Güncelleme : 24.04.2021 - 20:10
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 40 BİNE DÜŞTÜ
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 905 semptomlu hasta belirlendi.
339 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 52 bin 297 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 011 oldu.