24 Ocak Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 425 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

5 BİN 277 VAKA

Yapılan testler sonucu 5 bin 277 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 860 oldu.

140 CAN KAYBI

140 kişi ise salgına yenik düşerek vefat etti.