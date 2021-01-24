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    24 Ocak Türkiye'de koronavirüs salgını

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 19:20
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    24 Ocak Türkiye'de koronavirüs salgını

    Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 425 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    5 BİN 277 VAKA

    Yapılan testler sonucu 5 bin 277 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 860 oldu.

    140 CAN KAYBI

    140 kişi ise salgına yenik düşerek vefat etti.

    24 Ocak Türkiye de koronavirüs salgını #1

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