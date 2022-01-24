24 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hastalığı kolay atlatıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 67 BİN 23

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıkarken, 156 kişi ise hayatını kaybetti.

"OMİCRON SALGININ SON BULMASININ UMUDU OLABİLİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak."