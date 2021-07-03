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    24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.
    • AA
    • 03.07.2021 - 03:51
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    24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı

    Türkiye'de aşılama kampanyasında günlük 1 milyon bandında aşı uygulamaları devam ediyor.

    FAHRETTİN KOCA BİLDİ VERDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

    24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı #1

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