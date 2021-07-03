24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı

24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Türkiye'de aşılama kampanyasında günlük 1 milyon bandında aşı uygulamaları devam ediyor.

FAHRETTİN KOCA BİLDİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.