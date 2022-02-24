24 Şubat Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

24 Şubat Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 24 Şubat Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 24 Şubat Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

24 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

TL'deki düşüş erken işlemlerde sınırlı kalsa da piyasalar açıldıktan sonra dolar kuru yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22Yi gördü. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı Euro/TL 16'nın üzerine çıkarken gram altın fiyatı da 890 TL civarında işlem görüyor. Borsa İstanbul ise açılışta yüzde 7.5 gerileyerek 1863 puana indikten sonra devre kesici çalıştı, işlemler 10:30'dan sonra devam edecek.