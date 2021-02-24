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    24 Şubat Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    24 Şubat Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkarken, son 24 satte 72 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 19:13
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    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

    Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 660 semptomlu hasta belirlendi.

    72 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ

    Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi.

    Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 665 bin 194 oldu.

    Ölümcül virüse bugün 72 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 285'e yükseldi.

    24 Şubat Türkiye de koronavirüs bilançosu #1

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