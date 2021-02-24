24 Şubat Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkarken, son 24 satte 72 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 660 semptomlu hasta belirlendi.

72 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 665 bin 194 oldu.

Ölümcül virüse bugün 72 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 285'e yükseldi.