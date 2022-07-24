24 Temmuz Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

24 Temmuz Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 24 Temmuz Pazar gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 24 Temmuz Pazar 2022 piyasalardaki son durum...

24 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Serbest piyasada dolar kuru, 24 Temmuz 2022 Pazar günü 17,7256 TL'den alınırken, 17,7288 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada euro kuru, 24 Temmuz 2022 Pazar günü 18,0952 TL'den alınırken, 18,1512 TL'den satılıyor.