24 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 12 BİN 381

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 66 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 377 bin 703 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 22 milyon 462 bin 836 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 65 milyon 594 bin 807 oldu.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, vaka sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin."

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