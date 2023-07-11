24 yaşındaki hostes cezadan kurtulmak için krala yalvardı

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Suudi Arabistan'da katıldığı yasa dışı bir partide sütyeninde bir miktar uyuşturucu taşırken yakalanan hostesin başı dertte.
Gözaltına alınan Ilaria De Rosa, tutuklu yargılanmaya başladı.
6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Genç kadın ülkenin sıkı uyuşturucu yasalarını ihlal etmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
De Rosa ve avukatları hapis cezasının iptal edilmesi için harekete geçti.
Kral Selman'a yalvardı
De Rosa'nın serbest kalması için Suudi Arabistan Kralı 87 yaşındaki Selman bin Abdülaziz el-Suud'a yalvardığı belirtildi.
Genç kadının ailesi ve avukatlar temyizin kabul edilmesi durumunda genç kadının bu sonbaharda evine dönebileceğini belirtti.
Uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası veriliyor
Ülkede uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası verildiği göz önüne alındığında, De Rosa'nın cezası hafif olarak kabul ediliyor.