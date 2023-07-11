24 yaşındaki hostes cezadan kurtulmak için krala yalvardı 24 yaşındaki Ilaria De Rosa isimli bir hostes, Suudi Arabistan'da katıldığı yasa dışı bir partide bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. 6 ay hapis cezasına çarptırılan kadın serbest kalması için Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'a yalvardı.

ensonhaber.com Suudi Arabistan'da katıldığı yasa dışı bir partide sütyeninde bir miktar uyuşturucu taşırken yakalanan hostesin başı dertte. Gözaltına alınan Ilaria De Rosa, tutuklu yargılanmaya başladı. 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Genç kadın ülkenin sıkı uyuşturucu yasalarını ihlal etmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. De Rosa ve avukatları hapis cezasının iptal edilmesi için harekete geçti. Kral Selman'a yalvardı De Rosa'nın serbest kalması için Suudi Arabistan Kralı 87 yaşındaki Selman bin Abdülaziz el-Suud'a yalvardığı belirtildi. Genç kadının ailesi ve avukatlar temyizin kabul edilmesi durumunda genç kadının bu sonbaharda evine dönebileceğini belirtti. Uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası veriliyor Ülkede uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası verildiği göz önüne alındığında, De Rosa'nın cezası hafif olarak kabul ediliyor.