Çorum'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi, Çorum'daki babaevine ulaştı.

27 yaşında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam'ın acı haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi.

Buharaevler Mahallesi’nde oturan baba Bedri ve anne Meryem Karaçam ile yakınlarına şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrağı asıldı

4 kardeş olan şehit Muhammed Karaçam'ın babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Valilik açıklama yaptı

Öte yandan Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit olmuştur." denildi.