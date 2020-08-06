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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 09:39
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu olmak üzere 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

    10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

    Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #1

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #2

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