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25 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

25 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 25 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,42 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..