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- 25 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
25 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 25 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,42 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 10:31
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,42 seviyesini gördü.
Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüş ile kapattı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
25 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar, 25 Ağustos 2021 sabahında 8,38 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3751 lira, satış fiyatı 8,3785 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8361 lira alış fiyatı, 9,8432 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
- DOLAR: 8,38
- EURO: 9,83