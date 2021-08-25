25 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 970

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 91 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 949 bin 549, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 908 bin 553, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 54 bin 516 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 91 milyon 81 bin 547.

BAKAN KOCA: BİR AYDA 5 MİLYON TEST YAPILDI, ÇOK BÜYÜK BİR SAYI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"