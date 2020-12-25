25 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 256 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİNE DÜŞTÜ

Hastanelerde tedavi gören 35 bin 511 kişi iyileşirken, 256 kişi daha vefat etti.

Böylelikle koronavirüs salgınının başından bu yana toplamda 19 bin 371 vatandaşımız ölümcül virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

HASTA VE VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ, ETKİSİNİ HASTANE YÜKÜMÜZE DE GÖSTERMEYE BAŞLADI

Sağlık Bakanı Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." notuyla yaptı.