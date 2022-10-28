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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makas koleksiyonu paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesis açılışlarındaki kurdele kesiminde kullanılan 1200 makastan oluşan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonu’nun açılışını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
    • 28.10.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makas koleksiyonu paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla bir paylaşım yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

    1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ikinci filminde, 1200’ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer veriliyor.

    "Milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak"

    Filmde, "Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda açılan her fabrikada kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunun büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle." ifadeleri yer alıyor.

    İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı’nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan makas koleksiyonu paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan makas koleksiyonu paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan makas koleksiyonu paylaşımı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan makas koleksiyonu paylaşımı #4


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