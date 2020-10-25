25 Ekim Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de bugün 2 bin 17 kişinin daha koronavirüs hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

2 BİN 17 YENİ HASTA

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 2 bin 17 kişi daha hastalığa yakalandı. Tedavi altındaki 1297 kişi ise sağlığına kavuştu.

72 kişi virüse yenilerek hayatını kaybederken toplam can kaybı 9 bin 799 oldu.

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadeleri ile paylaştı.