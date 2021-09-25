25 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 26 bin 145 kişinin korona testi pozitif çıkarken 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koroanvirüs ile mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Verilerin bulunduğu güncel tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştı.

GÜNLÜK VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ

Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 korona testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

"TEDBİRLER VE AŞI BİZE YETER"

Sağlık Bakanı Koca tabloyu, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" ifadeleriyle paylaştı.