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- Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 18.08.2022 - 16:39
- Güncelleme : 18.08.2022 - 16:56
Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor.
Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.
Saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi
Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, saldırı hazırlığındaki teröristleri tespit etti.
Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından açıklama yapıldı.
"7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."