Euro
10.4688
0.6%
Dolar
8.7706
0.71%
Altın
501.45
0.88%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
280.225
-6.96%
EXEN Coin
29.04
-1.72%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    25 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.06.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    25 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 630

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 477 semptomlu hasta belirlendi.

    56 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 184 kişi sağlığına kavuşurken, 56 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 473 oldu.

    25 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir