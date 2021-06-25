- Haberler
- Gündem Haberleri
- 25 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
25 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 25.06.2021 - 19:33
- Güncelleme : 25.06.2021 - 19:56
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 630
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 477 semptomlu hasta belirlendi.
56 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 184 kişi sağlığına kavuşurken, 56 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 473 oldu.