25 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 630

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 477 semptomlu hasta belirlendi.

56 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 184 kişi sağlığına kavuşurken, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 473 oldu.