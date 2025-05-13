Haber Merkezi

Türkiye genelinde suça ve suçlulara yönelik yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

25 İLDE OPERASYON

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41'i tutuklanırken 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.