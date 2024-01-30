25 ilde 'Sibergöz-21' operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 156 şüpheli yakalandı Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

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DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefette bulunan şüpheliler yer aldı.

Sanıkların, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği tespit edildi.

25 ilde eş zamanlı operasyonlar

Bunun üzerine Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyonlar düzenlendi.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 156 şüpheli yakalandı.

1 milyar 224 milyon 768 bin TL işlem hareketi tespit edildi

Samsun'da, 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak, hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL işlem hareketleri tespit edildi.

Yasa dışı bahis sitelerinde kullandılar

Adana, İstanbul ve Konya'da bulunan şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Türkiye'de de oynanmasına yer ve imkan sağladıkları belirlendi.

Üçüncü kişilere ait banka hesaplarının 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen miktarlar karşılığında temin edildiği, bu hesapların Mersin'de bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı anlaşıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon TL işlem hacminin bulunduğu, yatırılan paraların mobil banka ve QR kod yönetimiyle nakde çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 otomobil, 9 villa/daire, 8 arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)