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    25 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.03.2021 - 22:27
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 22:30
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    25 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

    VAKA SAYISI 28 BİNDE

    Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalar arasında ise 1210 semptomlu hasta belirlendi.

    157 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında olan 19 bin 186 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugün tedavi altındaki 157 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    25 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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