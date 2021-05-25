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    25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.05.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 19:55
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    25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 9 BİN 375

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 693 semptomlu hasta belirlendi.

    175 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 bin 192 kişi sağlığına kavuşurken, 175 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 621 oldu.

    25 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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