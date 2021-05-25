25 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 9 BİN 375

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 693 semptomlu hasta belirlendi.

175 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 bin 192 kişi sağlığına kavuşurken, 175 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 621 oldu.