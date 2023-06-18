2,5 milyon aday üniversite sınavının ikinci oturumu için ter dökmeye başladı Üniversiteli olmak için dün ilk sınava giren milyonlarca öğrenci, bugün AYT sınavıyla ikinci oturumu tamamlamış olacak. Saat 10.15’te başlayan sınav öncesi, okulların bahçelerinde büyük bir yoğunluk oluştu.

AA

Milyonlarca öğrenci üniversite hayalleri için dün ilk sınava girdi.

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısı, bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonu aştı.

Dün gerçekleştirilen birinci oturumu saat 10.15’te başladı.

Birinci oturum TYT’ye 3 milyon 527 bin 466 aday katıldı.

İlk oturum tamamlandı

TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, sosyal bilimler Testi’nde 20, Temel .matematik Testi’nde40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

Her yıl ortaya çıkan manzaralar ise bu yıl da değişmedi. Sınava geç kalanlar okul kapıları önünde hüzne boğuldu.

Erkenden okullara akın ettiler

Ardından aynı heyecan bugün de yaşandı. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday ter döküyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Sınav 10.15’te başlarken, geç kalmamak için erken saatlerde gelen öğrenciler ve veliler büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Son oturum

Bugün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak.

YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.