25 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

25 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 25 Nisan Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 25 Nisan Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

25 Nisan dolar ve euro ne kadar

İHA'nın haberine göre; Dolar 14,7640 liradan, euro ise 15,9030 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7620 liradan alınan dolar 14,7640 liradan, 15,9010 liradan alınan euro ise 15,9030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,75 liradan, euro ise 15,90 liradan satılmıştı.