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    25 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    25 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.04.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 19:35
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 38 BİN 553

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 801 semptomlu hasta belirlendi.

    347 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 51 bin 236 kişi sağlığına kavuşurken, 347 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 358 oldu.

    25 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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