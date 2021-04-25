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25 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 25.04.2021 - 19:32
- Güncelleme : 25.04.2021 - 19:35
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 38 BİN 553
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 801 semptomlu hasta belirlendi.
347 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 51 bin 236 kişi sağlığına kavuşurken, 347 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 358 oldu.