25 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 38 BİN 553

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 801 semptomlu hasta belirlendi.

347 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 51 bin 236 kişi sağlığına kavuşurken, 347 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 358 oldu.