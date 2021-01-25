25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 642 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 151 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

5 BİN 642 VAKA

Gelen testler sonucunda 5 bin 642 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 682 oldu.

137 CAN KAYBI

137 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.