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    25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 642 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.01.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 19:03
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    25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 151 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    5 BİN 642 VAKA

    Gelen testler sonucunda 5 bin 642 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 682 oldu.

    137 CAN KAYBI

    137 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

    25 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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