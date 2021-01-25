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25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 642 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 25.01.2021 - 18:58
- Güncelleme : 25.01.2021 - 19:03
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 151 bin 109 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
5 BİN 642 VAKA
Gelen testler sonucunda 5 bin 642 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 682 oldu.
137 CAN KAYBI
137 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.