25 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 126 bin 527 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı.

9 BİN 572 VAKA

Yapılan testler sonucu 9 bin 572 kişinin virüse yakalandığı belirlenirken, vaka sayılarındaki artış yine dikkat çekti.

Hastanede tedavi gören 6 bin 210 kişi ise sağlığına kavuştu.

73 CAN KAYBI

73 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 358'e yükseldi.