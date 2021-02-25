Euro
9.0006
3.14%
Dolar
7.3875
3.04%
Altın
421.3
1.36%
Borsa
1.488
0.35%
Bitcoin
361.606
0.67%
EXEN Coin
16.75
-0.53%
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    25 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.02.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 21:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    25 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 126 bin 527 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı.

    9 BİN 572 VAKA

    Yapılan testler sonucu 9 bin 572 kişinin virüse yakalandığı belirlenirken, vaka sayılarındaki artış yine dikkat çekti.

    Hastanede tedavi gören 6 bin 210 kişi ise sağlığına kavuştu.

    73 CAN KAYBI

    73 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 358'e yükseldi.

    25 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir