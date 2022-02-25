25 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 71 bin 736 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 266 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 71 BİN 736

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıkarken, 266 kişi ise hayatını kaybetti.

"HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı."