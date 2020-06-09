25 yaş altı gençlerin iş istihdamı desteklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz."

"Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak."

"Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız."

