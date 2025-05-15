25 yıl geçti: Çağla'nın katilinden tek bir iz bile yok

Haber Merkezi

İstanbul Fulya'da yaşayan Çağla Tuğaltay, evinde katledildi.

Talihsiz genç kız, 5 Haziran 200'de evinde yalnız olduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen Çağla'nın katil zanlısı ya da zanlıları, aradan geçen 25 yıla rağmen bulunamadı.

Olay günü okuldan dönen Çağla'nın eve girdikten sonra "Aaaa" diye bağırdığı ve bir daha da sesinin duyulmadığı kayıtlara geçti.

Ailesi tarafından komşuların yönlendirilmesiyle ağabeyinin odasında boğazı kesilmiş halde bulundu.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Olay yerinde kapıda zorlama yoktu.

Apartmanda ise sadece Çağla'nın ayak sesleri duyulmuş, onu takip eden bir yabancı görülmemiş ve hırsızlık ya da cinsel saldırı izine de rastlanmadı.

Cinayetin ardından apartman sakinleri ve çevreden birçok kişi sorgulandı ancak soruşturmalar sonuçsuz kaldı.

Geçen 25 yıl içinde anne ve ağabeyinin, katıldığı ulusal programlardaki çelişkili ifadeleri kamuoyunun dikkatini çekti.

Avukat Ümit Altay, ailenin şüpheli beyanları üzerine dosya savcılığına bir dilekçe verdi.

17 YIL BOYUNCA İFADE ALINMADI

Soruşturma sürecinde, kapıcıdan komşuya kadar herkes araştırılırken bazı eksikliklerin olduğu ileri sürüldü.

Ağabeyinin, olay günü evde olmadığını ve bunu HTS kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilse de dosyada 17 yıl boyunca resmi ifadesinin olmaması tartışmalara neden oldu.

O dönem baba, olay yerini bozmakla suçlanmıştı. Ancak 25 yıl sonra ortaya çıkan bir tanığın ifadesi, olaya yeni bir boyut kazandırdı.

Tanık R. adlı bir kadın, olay günü baba N.'yi elinde bıçakla, bileklerine kadar kan içinde balkonda gördüğünü iddia etti.

CEVAPSIZ KALAN BİNLERCE SORU VAR

Çağla'nın yaşarken sevgilisi olduğu, isminin H. olduğu ve ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı, bu nedenle aralarında ciddi sorunlar yaşandığı, hatta ayrılmaları için baskı yapıldığı annesi tarafından öne sürüldü.

Şimdi akıllarda pek çok soru var:

"Çağla, sevgilisi yüzünden mi öldürüldü? Katil, kapıda zorlama olmadığına göre tanıdık biri miydi? Tecavüz ya da hırsızlık girişimi yokken, cinayetin sebebi neydi? Baba, olay yerindeki delilleri neden bozdu? Aile 25 yıl boyunca neden soruşturulmadı? Ve tanığın ifadesi soruşturmayı nasıl etkileyecek?"

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Çok sayıda soru işaretiyle dolu bu dosyada, çocuk yaşta hayattan koparılan Çağla Tuğaltay için adalet arayışı devam ediyor. Ancak zaman daralıyor; dosyanın zaman aşımına uğramasına çok az bir süre kaldı.

Soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesi ve faillerin yargılanması için sadece 5 yıl kaldı. Savcılık tarafından iddianame hazırlanması, yargılama yapılması, mahkeme kararının incelenmesi ve kararın kesinleşmesi gerekiyor.