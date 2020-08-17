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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    İki lider arasındaki görüşmede koronavirüs salgını ile ortak mücadele değerlendirilirken, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
    • AA
    • 17.08.2020 - 13:25
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 13:25
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

    DOĞU AKDENİZ VE LİBYA'YI GÖRÜŞTÜLER

    Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

    Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü #1

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