2500 polis memuru adayı alınacak! Başvuru tarihleri ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.Peki başvuru şartları neler. İşte detaylar..

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2500 polis memuru adayı alınacak.2022-2023 eğitim öğretin yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000'i erkek 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacak.

Peki polis olmak isteyen adaylar ne zaman kadar başvuru yapabilecek.Duyurunun yapılmasının ardından polis olmak isteyen binlerce aday başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Polis memuru olmak isteyen adaylar 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında "https://www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabilirler.

Başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Lise ve dengi okul mezunu olmak

- TYT puan türünden en az 250 puan almak,

- Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise TYT puan türünden en az 200 puan almış olmak

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak.